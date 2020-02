Meteo ventoso, burrasche innescate dalla tempesta. TEMPERATURA (Di martedì 11 febbraio 2020) A poche centinaia di chilometri al di là delle Alpi, l'atmosfera e il Meteo sono in forte subbuglio a causa della depressione d'Islanda molto attiva ed in movimento verso il Regno Unito e la Francia, interessate quest'ultime da una forte fase di maltempo a tratti tempestoso. Gli effetti di questa configurazione Meteo decisamente dinamica si fanno parzialmente sentire anche sul nostro Paese interessato da flussi d'aria mite oceanici che hanno portato anche qualche timido disturbo oltre al forte vento. Nel corso della settimana l'Italia continuerà a disegnare un'ipotetica linea di confine tra il tempo perturbato e un contesto Meteo sicuramente più tranquillo ed anticiclonico. Cerchiamo dunque di capire più nel dettaglio che tempo ci aspetta da oggi fino al prossimo weekend. Il martedì sarà una giornata soprattutto mite e ventosa in particolare sui comparti tirrenici ... meteogiornale

