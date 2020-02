Maltempo, scuole chiuse a Sicignano Degli Alburni (Di martedì 11 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSicignano Degli Alburni (Sa) – Le forti raffiche di vento che in queste ore stanno interessando la Campania e il territorio a sud del salernitano, provocando la caduta di alberi e di calcinacci dai tetti di alcune abitazioni in vari comuni Degli Alburni, hanno spinto il primo cittadino di Sicignano Degli Alburni, Ernesto Millerosa a disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale. A disporne la chiusura, l’ordinanza numero 2 di oggi, che interessa le scuole elementari, medie e il micronido comunale situato in frazione di Zuppino di Sicignano Degli Alburni. Raffiche di vento che sin dalle prime ore di questa notte, stanno interessando anche la cittadina di Sicignano dove si sono verificati numerosi distacchi di tegole anche dal tetto dell’istituto Comprensivo del paese, mettendo a rischio così, l’eventuale ... anteprima24

