Lazio Club New York a fuoco: cosa è successo (Di martedì 11 febbraio 2020) Lo storico Lazio Club di New York è andato a fuoco nella giornata di ieri. Un evento improvviso che ha destato preoccupazione, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito dalle fiamme che hanno praticamente distrutto il ristorante Via della Pace di New York, punto di ritrovo dei tifosi laziali nella Grande Mela. Il locale, come il suo proprietario Giovanni Bartocci, erano diventati noti anche in Italia, soprattutto nella Roma biancoceleste, per il tifo sfrenato di Bartocci, che al termine di ogni gara registra la sua gioia divulgandola sul web. Un simpatico appuntamento che aveva reso ormai famoso il Lazio Club di new York, andato in fiamme e quasi distrutto dall’incendio. Lo stesso Giovanni Bartocci, uno dei fondatori del Club, ha parlato dell’episodio tramite una storia Instagram: “Ragazzi, tutto bene, nessun ferito. Via della Pace non sta messo bene, un po’ come il mio morale. Grazie ... italiasera

