«La mia Via della cura in bilico fra scienza e anima» - (Di martedì 11 febbraio 2020) Eleonora Barbieri Medico e scrittrice, propone un cammino, in 23 passi, per «ritrovare il nostro equilibrio quando si è rotto» Eleonora Barbieri MariaGiovanna Luini è lo pseudonimo con cui ha iniziato a scrivere, ormai qualche anno fa, Giovanna Gatti, che di professione è medico, ed è stata, per sedici anni, l'assistente di Umberto Veronesi alla direzione scientifica dello Ieo, dove lavora come senologo da venticinque anni. In parallelo, oltre all'attività di scrittrice, MariaGiovanna Luini ha intrapreso anche un cammino di «medicina integrata» (guai a chiamarla «alternativa», avverte: «Mi arrabbio moltissimo»), ed è appunto questo percorso, «un tutt'uno», che racconta in La via della cura (Mondadori, pagg. 276, euro 20; in libreria da oggi), sottotitolo: «Ventitré passi per superare le prove della vita e ritrovare l'equilibrio». Come è cominciato questo percorso? «Ho studiato ... ilgiornale

