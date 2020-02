Gravissimo lutto a Uomini e Donne: tutto il programma stretto al dolore di Raffaella Mennoia (Di martedì 11 febbraio 2020) Raffella Mennoia colpita da un grave lutto in famiglia. L’autrice storica di Uomini e Donne e braccio destro di Maria De Filippi ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui dà il triste annuncio: ha perso il papà. “Quando ero piccola ad ogni pianto disperata ripetevo ‘VOGLIO PAPÀ’ adesso come allora ripeto la stessa frase.. Spero ci incontreremo in altri mondi ciao Papà la tua Gypsy”, ha scritto la Mennoia, ancora profondamente addolorata per la scomparsa del genitore. Nei mesi scorsi l’ex postina di C’è posta per te e fidanzata di Alessio Sakara non aveva nascosto la malattia del padre. Raffaella Mennoia aveva infatti già fatto sapere che si stava prendendo cura di lui. Una situazione difficile che l’aveva costretta ad allontanarsi dai social network per concentrarsi sulla vita privata e, appunto, per stare accanto al papà. (Continua dopo la foto) “Non voglio angosciarvi ... caffeinamagazine

