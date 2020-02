Faicchio, ladri in azione: furto in un bar (Di martedì 11 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoFaicchio – ladri in azione a Faicchio. Nella scorsa notte, un furto è stato perpetrato all’interno di un bar. I malviventi, dopo aver forzato la porta d’ingresso dell’esercizio commerciale, hanno preso di mira due slot machine e cambiamonete. Il proprietario questa mattina riaprendo la sua attività, ha scoperto l’ammanco che è ancora in corso di quantificazione. Indagano i carabinieri. L'articolo Faicchio, ladri in azione: furto in un bar proviene da Anteprima24.it. anteprima24

Faicchio ladri Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Faicchio ladri