Raggi | ho incontrato ambasciatore cinese | sostegno a comunità

Roma – "Oggi pomeriggio ho incontrato in Campidoglio l'ambasciatore cinese Li Junhua. Roma e' vicina alla comunita' cinese e la sostiene di fronte a episodi di odio e razzismo come quelli accaduti in questi giorni". Lo scrive su Twitter il sindaco di Roma, Virginia Raggi.

