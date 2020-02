Milan, Ibrahimovic: «A 38 anni posso ancora fare la differenza» (Di lunedì 10 febbraio 2020) Zlatan Ibrahimovic è intervenuto al termine del derby perso. Ecco le sue parole all’emittente svedese STV Zlatan Ibrahimovic non le manda mai a dire. Lo svedese è intervenuto all’emittente STV al termine del derby di ieri: «Quando sei in vantaggio per 2-0 dovresti essere in grado di mantenerlo. Il primo tempo è stato perfetto, nella ripresa siamo crollati dopo il gol del pari. Abbiamo smesso di andare in pressing alto, non facevamo più le cose per bene. Dovevamo gestire meglio il doppio vantaggio e quando siamo rientrati in campo eravamo convinti di poterlo fare». PRESTAZIONE – «Ho dimostrato di poter fare ancora la differenza, anche a 38 anni. Sono tornato al Milan per dare una mano». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

