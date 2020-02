I Soliti Ignoti, Fiorello irrompe in studio e scherza con Amadeus: «Non ci vedremo mai più in tv, basta!» – Video (Di lunedì 10 febbraio 2020) Fiorello e Amadeus Dal palco del Festival di Sanremo 2020 a quello de I Soliti Ignoti. La coppia formata da Amadeus e Fiorello – protagonisti indiscussi della kermesse conclusasi sabato – si è presto ricongiunta nel programma dell’access prime time di Rai1, tornato in onda questa sera dopo una settimana di pausa. Il conduttore apre la puntata presentando come da consuetudine la concorrente, quando d’un tratto vede lo showman irrompere in studio. Accolto da un’ovazione del pubblico, Fiorello entra imitando – con tanto parrucca bionda – Maria De Filippi, oggetto della gag tormentone del Festival di quest’anno. Amadeus è chiaramente incredulo (“non è possibile!”). “Il cerchio si chiuderà questa sera dopodiché – d’ora in avanti – io ti dirò che non ci vedremo mai più. Dal vivo, da qualche parte… ma non in tv! Basta, non dire più quella roba dell’amicizia, finisce ... davidemaggio

laura_esse_ : @Ri_Ghetto Stasera I soliti ignoti avrà fatto il 60% senza i fratelli Rodriguez - zazoomblog : Fiorello irrompe ai Soliti ignoti e dice ad Amadeus che in tv non si rivedranno più - #Fiorello #irrompe #Soliti… - Corriere : Fiorello-De Filippi ai Soliti ignoti, l’improvvisata ad Amadeus: «Insieme non ci rivedrete più» -