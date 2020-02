I farmaci contraffatti che uccidono l’Africa (Di lunedì 10 febbraio 2020) Morire a causa delle cure. In apparenza un paradosso, ma nei fatti una tragedia che ogni giorno miete vittime in tutto il mondo e in particolar modo nell’Africa subsahariana. Il continente africano è travolto da una piaga che, soltanto negli ultimi mesi, ha attirato l’attenzione delle cronache internazionali, ovvero i farmaci contraffatti. “Fake drugs”, come li chiamano i media anglofoni: si tratta di medicinali fasulli che vengono prodotti principalmente in India e in Cina e poi riversati illegalmente nel mercato africano dove trovano un fiorente distribuzione dal momento che i prodotti regolari, a causa dei costi troppo elevati, sono spesso inaccessibili alla stragrande maggioranza della popolazione. Le conseguenze però sono catastrofiche: da un lato, i farmaci contraffatti mietono migliaia di vittime, soprattutto tra i bambini, e dall’altro sono uno dei ... it.insideover

monikindaaaa : - umbertoliuzzo : RT @paoloigna1: Solo adesso?, prima li contrabbandavano altri non è mica una novità. - paoloigna1 : Solo adesso?, prima li contrabbandavano altri non è mica una novità. -