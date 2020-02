GF VIP 4, il marito di Adriana Volpe scrive un post su per lei su Instagram. La reazione (VIDEO) (Di martedì 11 febbraio 2020) Fuori dalla casa del GFvip per Adriana Volpe c'è una persona che sbandiera il suo tifo con amore, si tratta del marito Roberto Parli che ha voluto far sentire la sua presenza e sottolineato il sostegno per sua moglie attraverso un post scritto sul suo profilo Instagram soli due giorni fa. La concorrente ha potuto leggerla dal confessionale della casa: Ciao "Cucc" questa sera mi sento un po' malinconico... nella mia testa affiorano i momenti indelebili d'amore e felicità passati con te! Mi ricordo ogni volta che mi chiedevi: "ma tu mi ami?"La mia risposta è sempre stata la stessa .... anche oggi è: "per sempre" ... abbiamo un ricordo bellissimo del nostro settimo anniversario " 06-07-08 per sempre" Ti amo ! A fianco alle parole due foto della coppia sposata da ormai 12 anni: in un primo scatto i due si baciano, nella seconda foto Roberto mostra felice la data del loro matrimonio ... blogo

giadinagrisu : RT @tempoweb: #clizia Incorvaia contro Francesco Sarcina al #grandefratellovip Così demolisce l'ex marito - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: #clizia Incorvaia contro Francesco Sarcina al #grandefratellovip Così demolisce l'ex marito - tempoweb : #clizia Incorvaia contro Francesco Sarcina al #grandefratellovip Così demolisce l'ex marito -