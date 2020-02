È partita la Solar Orbiter

partita la sonda europea Solar Orbiter : andrà a caccia dei segreti della nostra stella – Video : È stata lanciata dalla base americana di Cape Canaveral, con con un razzo Atlas 5, la sonda europea Solar Orbiter diretta al Sole. Inizia così la missione più ambiziosa mai organizzata diretta alla nostra stella , realizzata dall’Agenzia Spaziale europea (Esa) e condotta in collaborazione con la Nasa; uno dei suoi dieci strumenti è italiano, sviluppato dall’Università di Firenze. Dopo due rinvii, uno dovuto a un problema tecnico e ...

La sonda Solar Orbiter è partita e viaggia verso la nostra stella : Cape Canaveral, Florida – Solar Orbiter è partita. Dopo due rinvii – il primo per un problema durante un test, il secondo per un ritardo nel trasporto dal sito di assemblaggio dovuto a questioni meteorologiche – la sonda si è staccata dalla rampa 41 del Kennedy Space Center, quando in Italia erano le 5:03 di questa mattina. Trasportata oltre l’atmosfera da un Atlas V 411, Solar Orbiter si è separata dal lanciatore 53 minuti dopo il ...