Coronavirus, tre scenari: buono, così così e pessimo (Di lunedì 10 febbraio 2020) Come andrà a finire l'epidemia di Coronavirus, in questo momento, non lo sa davvero nessuno, a cominciare da epidemiologi e scienziati. Il virus è troppo giovane, non si sa quali eventuali mutazioni potrebbe avere (i virus mutano più velocemente dei batteri), se diventerà più aggressivo oppure il suo genoma resterà abbastanza stabile. Per ora è un virus piuttosto contagioso, ma con un tasso di mortalità basso, intorno al 2-3 per cento. Riesce a sopravvivere per circa 9 giorni sulle superfici anche se detergenti a base di cloro lo eliminano con facilità. Quello che gli esperti stanno cercando di fare, aiutandosi con modelli di simulazione al computer, è prevedere le prossime evoluzioni del Coronavirus asiatico. Il numero del 7 febbraio di Science, per esempio, dedica un articolo a due/tre possibili «uscite». E anche il New Scientist ipotizza diversi scenari. Noi li prendiamo in ... panorama

“Avete il Coronavirus - andatevene dall’Italia” tre adolescenti minacciano gruppo di cinesi : Aggressione e insulti razzisti contro un gruppo di cittadini cinesi trentenni in piazza dei Consoli nel quartiere Tuscolano a Roma. Autori del gesto tre adolescenti , che hanno gridato loro contro "portate il coronavirus , andatevene dall'Italia". Uno di loro li ha minacciati brandendo una bottiglia rotta.Continua a leggere

Coronavirus - il periodo di incubazione potrebbe arrivare fino a 24 giorni : Mentre si continua a cercare di contenere il contagio del nuovo Coronavirus , la scienza lavora incessantemente per dare delle risposte. Dopo l’isolamento del virus da parte delle 3 scienziate italiane, ora altre 2 ricerche avrebbero svelato altri 2 aspetti, quali il periodo di incubazione del Coronavirus e la sua capacità di restare sulle superfici inanimate. incubazione più lunga: fino a 24 giorni La corsa contro il Coronavirus si gioca ...

Coronavirus - sparito da giorni ‘citizen journalist’ in quarantena a Wuhan. I parenti : “Costretto al silenzio” : Aveva intervistato cittadini di Wuhan, li aveva ripresi nei giorni in cui la diffusione del Coronavirus era già diventata un caso internazionale. Era entrato nelle città focolaio lo scorso 24 gennaio poco che la città era stata isolata, e da allora aveva iniziato a documentare ciò che vedeva. Ma di Chen Quishi, avvocato e ‘citizen journalist’ 34enne, non si hanno più notizie da giovedì, giorno in cui è stato messo in quarantena . Il ...

Coronavirus - allerta Oms su contagi fuori dalla Cina : «Quelli noti potrebbero essere punta iceberg». Ieri 100 morti - è record : Secondo l'Oms i casi di Coronavirus , la cui trasmissione è confermata come avvenuta da persone che non hanno viaggiato di recente in Cina , potrebbero essere «la punta ...

Coronavirus - nuova ricerca : l’incubazione “potrebbe durare fino a 24 giorni” : Secondo una nuova ricerca , alla quale ha preso parte anche l’epidemiologo cinese Zhong Nanshan, conosciuto a livello internazionale per il suo lavoro nella gestione dell’epidemia di Sars nel 2003, il periodo di incubazione del nuovo Coronavirus “potrebbe durare fino a 24 giorni“. Nell’articolo l’epidemiologo osserva come “l’incubazione potrebbe essere zero giorni o arrivare fino a 24, dieci ...

Coronavirus - allerta Oms su contagi fuori dalla Cina : «Quelli noti potrebbero essere punta iceberg» : Secondo l'Oms i casi di Coronavirus , la cui trasmissione è confermata come avvenuta da persone che non hanno viaggiato di recente in Cina , potrebbero essere «la punta ...

Coronavirus - oltre 900 morti : 35 italiani ancora bloccati su una nave da crociera : Ora dopo ora si aggrava il bilancio del Coronavirus , la nuova malattia che sta mettendo in allarme il mondo. Tra le ultime notizie pervenute in queste ore, si aggrava il bollettino dei morti , che si avvicina quasi a 1000. C’è attesa e tensione in oltre per i 35 italiani bloccati su una nave da crociera in Giappone, con numerosi casi di Coronavirus a bordo. Una situazione che preoccupa anche l’Organizzazione Mondiale per la Sanità. Diamond ...

Coronavirus - oltre 900 i morti e la Cina attacca l’Italia : Crescono le vittime del Coronavirus e superano le 900 unità. Intanto la Cina avvisa l’Italia a non prendere misure eccessive. ontinua a rimanere alto il tasso di mortalità causato dal Coronavirus . infatti in Cina non si fermano le vittime causate dal virus mortale. Secondo alcune indiscrezioni sarebbero state superate le 900 unità, e cresce maggiormente […] L'articolo Coronavirus , oltre 900 i morti e la Cina attacca l’Italia ...

Coronavirus 910 vittime nel mondo - l’Oms : «Potrebbe essere solo la punta dell’iceberg» : Sono 910 le vittime del Coronavirus , la maggior parte in Cina. L’epidemia di Wuhan ha superato quindi la sindrome respiratoria acuta grave (Sars), che tra il 2002 e il 2003, aveva ucciso 774 persone. I casi di contagio sono in tutto 40.171. Cifre da capogiro. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, il numero di infezioni nel Paese si sta stabilizzando: «Stiamo registrando un periodo di stabilità di quattro giorni, in cui il ...

Coronavirus : «Questa potrebbe essere la settimana decisiva» : Questa settimana potrebbe rivelarsi decisiva per l’epidemia di Coronavirus , «vista la lunga incubazione» del virus «e tenuto conto delle misure draconiane messe in campo dalla Cina»: lo ha spiegato all’Adnkronos Salute Roberto Cauda, il direttore di Malattie infettive del Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs di Roma. «Non dobbiamo dimenticare che ci troviamo di fronte a una malattia che fino al 31 dicembre non era nota. Dunque è ...

Coronavirus - rintracciato in Italia chi era in treno con la famiglia di Taiwan contagiata : Sono stati in Italia dal 22 al 21 gennaio i componenti della famiglia di Taiwan contagiata dal Coronavirus . I quattro sono arrivati in Italia da Hong Kong il 22 gennaio per ripartire il 31. Tornati a casa il primo febbraio, padre madre e uno dei figli, sono risultati positivi al Coronavirus . Il ragazzo è il 18/o caso registrato a Taiwan . Le tappe del loro viaggio sono state tutte individuate in base alle procedure che si adottano per questi ...

Coronavirus - l’Oms sulla diffusione al di fuori della Cina : “Potrebbe essere la punta dell’iceberg”. Sono 130 i contagiati sulla nave giapponese : “Solo la punta dell’iceberg“. Così il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha descritto quella che potrebbe essere la situazione dell’epidemia di Coronavirus al di fuori della Cina . È stato infatti confermato che la malattia è stata trasmessa anche da persone che non hanno viaggiato di recente nel Paese orientale. Il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus ha aggiunto che ...

Coronavirus - tutte le notizie della notte : 908 morti - oltre 40mila casi. Due neonati al Celio. Rischio alto contagio sulla nave Diamond Princess : Sono 908 i morti per Coronavirus in Cina e oltre 40mila le persone contagiate dall’inizio dell’epidemia. Lo ha riferito la National Health Commission, l’organo responsabile per i servizi igienico-sanitari e la salute nel Paese. Il numero di infezioni è di 40.171, con oltre 3.000 nuovi casi segnalati. Nel suo aggiornamento quotidiano, la commissione ha affermato che ci sono stati 97 nuovi decessi per virus – 91 nella ...

