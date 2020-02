Bloodroots, l'ispirato action game in stile Hotline Miami in arrivo su PC, PS4 e Nintendo Switch questo mese (Di lunedì 10 febbraio 2020) Attraverso un comunicato stampa, Paper Cult ha annunciato oggi che il suo tanto atteso gioco d'azione Bloodroots sarà disponibile sugli scaffali dei negozi digitali il 28 febbraio su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC via Epic games Store ad un prezzo di 15,99 euro. Il gioco è attualmente disponibile per il pre-ordine su Epic games Store con uno sconto del 10% a tempo limitato.Il team ha anche rivelato oggi che Nick Suttner (Guacamelee 2, Celeste) è entrato a fare parte del team per aiutare a perfezionare e scrivere i personaggi e i dialoghi del gioco. In Bloodroots dovremo aiutare Mr.Wolf nel cacciare quelli che un tempo erano i suoi compagni e che l'hanno tradito e lasciato morire. Ecco di seguito alcune caratteristiche del gioco.Che ne dite? Lo acquisterete? Fatecelo sapere nei commenti.Leggi altro... eurogamer

