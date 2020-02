Accoltellamento a Busto Arsizio: 83enne aggredisce la moglie alla gola (Di lunedì 10 febbraio 2020) Violenta aggressione a Busto Arsizio, in provincia di Varese, dove una donna di 78 anni è rimasta gravemente ferita in un Accoltellamento nella propria abitazione. Ad aggredirla è stato il marito. L’uomo, 83 anni, ha colpito la moglie alla gola e si è poi costituito. Accoltellamento a Busto Arsizio L’aggressione è avvenuta in mattinata, verso le 9.30 del 10 febbraio, nella casa dei due coniugi a Busto Arsizio. Lui 83 anni, sua moglie 78. L’uomo si sarebbe scagliato contro la donna brandendo un coltello e accoltellandola alla gola. La donna ha riportato una grave ferita ed è stata trovata dagli operatori sanitari del 118, che si sono precipitati sul posto dopo una richiesta d’aiuto. Con loro anche Carabinieri e Vigili del Fuoco di Busto. La donna è stata trasportata in ospedale in codice rosso e le sue condizioni restano gravi. L’uomo si ... notizie

