Ultime Notizie Roma del 09-02-2020 ore 20:10 (Di domenica 9 febbraio 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno virus Certamente allo Spallanzani su due bimbi di 4 anni con solo alcune linee di febbre che erano 356 italiani rimpatriati nei giorni scorsi a Pratica di Mare l’arrivo del buono con 8 connazionali evacua con €1 britanniche atterrato in una base del oxfordshire non c’è il diciassettenne di grado che ancora alle prese con la febbre il ragazzo sta bene anche se hai deluso Per la mancata partenza Angela prelevato le prossime 24 ore da un volo dell’Aeronautica Militare Annuncia il ministro degli Esteri Luigi Di Maio il Ministero della Salute fa intanto sapere che è stato tracciato il viaggio della coppia taiwanese trovata positiva al suo ritorno in patria era ripartita dall’Italia al 31 gennaio scorso intanto ci sono 6 nuovi casi una nave da crociera importa Yokohama in Giappone che ... romadailynews

RobertoBurioni : Tra pochi minuti a @chetempochefa prima del Tg2 per le ultime notizie sul coronavirus - GoalItalia : Mavididi boom ?? La Juventus ha un gioiello in casa ?? - SkyTG24 : #Coronavirus, lo Spallanzani: 'Abbiamo isolato il virus, si aprono spazi per nuovi test di diagnosi e vaccini' -