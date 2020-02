Riki a Domenica IN: “Ho chiesto ai miei fans di non votare perchè non valeva la pena, soldi sprecati” (Di domenica 9 febbraio 2020) Da Domenica IN arriva il primo commento televisivo di Riki. Chi lo segue sa che ieri sera sui social il cantante ha chiesto ancora prima che fosse annunciata la classifica generale finale di non votare. Avendo già compreso che sarebbe rimasto nella parte finale della classifica ha pensato che non fosse giusto far sprecare soldi inutilmente. Il motivo è semplice. Nella prima fase della votazione, il voto del pubblico a casa, secondo quanto riferiscono Francesco Facchinetti e Riki ( e come hanno documentato diversi giornalisti sui portali on line in queste ore) non valeva al 34 % come è stato ripetuto più volte ma solo l’8 % circa. Solo nella sfida finale a tre sarebbe poi valso al 34 %. Per questo Riki, sapendo che i suoi fans lo avrebbero votato spendendo soldi, ha deciso di chiedere via social di non farlo. Non a caso poi è arrivato ultimo in classifica, piazzandosi al posto 23. ... ultimenotizieflash

Unf_Tweet : #Riki a #DomenicaIN: 'Ho chiesto ai miei fans di non votare per non sprecare soldi' - DrApocalypse : @IlContiAndrea Ma non deve essere lui a farlo. E non deve farlo la domenica post finale. È una polemica abbastanza… - wasabboy : Riki che se la sta tirando di domenica pomeriggio anche no dai -