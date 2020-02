Razzismo Inter e Milan: ululati contro Kessié (Di lunedì 10 febbraio 2020) Durante il derby tra Inter e Milan sono provenuti ululati razzisti nei confronti del centrocampista rossonero Kessié Nuovo episodio di Razzismo in Serie A. Durante il derby tra Inter e Milan, intorno al 15′ del secondo tempo, sarebbero provenuti dalla Curva Nord nerazzurra alcuni ululati razzisti nei confronti di Franck Kessié. L’episodio è avvenuto in occasione di un fallo ai danni di Nicolò Barella da parte del centrocampista rossonero, come riportato dall’ANSA. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

