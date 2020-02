Primavera 1, Torino Genoa 0-0: cronaca e tabellino (Di domenica 9 febbraio 2020) Primavera 1, Torino Genoa 0-0: cronaca e tabellino della sfida terminata a reti bianche tra granata e rossoblù al Filadelfia Termina a reti bianche la sfida del Filadelfia tra Torino e Genoa. E questo nonostante la partita, su entrambi i fronti, abbia offerto l’occasione per sbloccare la contesa e prendere i tre punti in palio. Il Grifone ha vanificato un’opportunità per frazione con Cleonise e Besaggio, mentre i granata non sono riusciti a sfruttare la superiorità numerica nel finale di gara. Gonella si è fermato contro il palo, Siniega si è divorato nel finale l’occasione più golosa. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

diegofornero : Antonino Asta, predecessore di @MorenoLongo sulla panchina della #Primavera del #Torino, diventa suo collaboratore… - Toro_News : #Primavera1 | Ecco come cambia la classifica dopo #TorinoGenoa 0-0 - zazoomblog : DIRETTA- Torino Genoa Primavera (risultato finale 0-0): partita senza reti! - #DIRETTA- #Torino #Genoa #Primavera -