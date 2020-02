Napoli-Lecce oggi in tv: orario d’inizio, programma, streaming, formazioni (9 febbraio) (Di domenica 9 febbraio 2020) oggi domenica 9 febbraio (ore 15:00) si gioca Napoli-Lecce, match valido per la 23esima giornata della Serie A 2020 di calcio maschile. Allo stadio San Paolo i padroni di casa andranno a caccia della terza vittoria consecutiva che scaccerebbe definitivamente la crisi azzurra e li proietterebbe carichi di entusiasmo al fondamentale match di Coppa Italia contro l’inter di Antonio Conte. I campani, per cercare di riavvicinarsi alla zona-Champions, hanno disperato bisogno dei tre punti e Lorenzo Insigne e compagni tenteranno quindi il tutto per tutto con la consapevolezza che, soprattutto in questa annata, nessun match è mai banale per i partenopei. Nell’altra metà campo il Lecce di Antonio Liverani, galvanizzato dal fresco 4-0 inflitto al Torino nell’ultima giornata di Serie A al Via Del Mare, non avrà nessuna intenzione di rifarsi raggiungere dal Genoa diciottesimo in ... oasport

sscnapoli : ?? #NapoliLecce, tornelli aperti dalle ore 12:00 ?? - Gazzetta_it : È tornato #Mertens: domani contro il #Lecce va a caccia del record di #Hamsik. E l'anno prossimo? - DiMarzio : #Napoli, la probabile formazione di #Gattuso in vista di #NapoliLecce ???? -