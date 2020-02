Morta per un mal di gola accusava forte dolore da una settimana, la famiglia: “I medici hanno sottovalutato” (Di domenica 9 febbraio 2020) La Procura di Bari ha disposto i primi accertamenti urgenti sulla morte di una 48enne barese, Giulia Mininni, deceduta ieri sera nel pronto soccorso del Policlinico di Bari. A presentare denuncia sono stati i famigliari, che hanno riferito come la donna abbia accusato un forte mal di gola da una settimana circa e che diversi medici avrebbero sottovalutato la questione. Secondo il racconto dei familiari, formalizzato oggi in una denuncia presentata ai carabinieri di Bari, la donna si sarebbe rivolta nei giorni scorsi a diversi medici per una forma di mal di gola estremamente dolorosa. Si sarebbe fatta accompagnare dalla guardia medica, poi una prima volta al pronto soccorso del Policlinico, ancora dal medico curante e successivamente avrebbe chiamato il 118 in due occasioni. Tutti i medici che l’hanno visitata, sempre stando alla denuncia, avrebbero sottovalutato il problema ... meteoweb.eu

