Morgan, dopo il caos a Sanremo, va da Barbara d’Urso a “Live – Non è la d’Urso” (Di domenica 9 febbraio 2020) Morgan è già pronto a parlare di tutto ciò che è accaduto a Sanremo: il suo scontro con Bugo che ha causato la squalifica è stato uno degli eventi più chiacchierati di questo Festival. Il giorno dopo la discussione i due hanno rilasciato dichiarazioni molto pesanti in conferenza e si sono accusati reciprocamente. Sembra che Morgan abbia ora voglia di spiegare meglio la sua versione dei fatti, ecco perché il cantante avrebbe deciso di andare da Barbara d’Urso a Live – Non è la d’Urso. Proprio questa sera, Carmelita ospiterà Morgan e lo intervisterà per arrivare alla verità. Solo pochi mesi fa tra Morgan e la stessa conduttrice ci fu un diverbio, causato dal cantante che all’ultimo minuto non si presentò in studio. Riusciremo davvero a vedere Morgan questa sera su Canale 5? L'articolo Morgan, dopo il caos a Sanremo, va da Barbara d’Urso a “Live – Non è la ... trendit

