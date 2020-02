Milla Jovovich tocca il cielo con un dito: “È un miracolo” (Di domenica 9 febbraio 2020) Milla Jovovich dà al mondo una terza bambina: per l’attrice, 45 anni, è un miracolo Milla Jovovich è diventata mamma per la terza volta. A darne conferma sul suo profilo Instagram la figlia dodicenne Ever Gabo mediante uno scatto ritraente tutta la famiglia. Nel comunicato, ha rivelato che la sorellina si chiama Osian Lark, da pronunciare O-shun, come la superficie d’acqua. Ben presto Milla Jovovich, domenica 9 febbraio in prima serata su Italia 1 della pellicola Survivor, ha spiegato che Ever ha a propria insaputa annunciato la notizia della nascita ed Osian è in realtà un nome maschile. Benedizione divina Considera la nuova arrivata un vero miracolo, avendola partorita a 45 anni. In più occasioni ha ammesso di essere estremamente nervosa da quando, due anni fa, ha avuto un aborto spontaneo. Fortunatamente, stavolta tutto è filato liscio. Milla Jovovich è unita in ... kontrokultura

KontroKulturaa : Milla Jovovich tocca il cielo con un dito: 'È un miracolo' - - BorjaGarcia31 : @Ruben_dplopez Me tiro a la piscina...Milla Jovovich - VKTRSNPI : RT @kenyaEin: Achille Lauro: la sobrietà del mago Otelma, la pettinatura di Milla Jovovich in Giovanna D'arco e il body di un trapezista ch… -