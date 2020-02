LIVE Inter-Milan 3-2, Serie A in DIRETTA: De Vrij di testa porta avanti i nerazzurri! (Di domenica 9 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 74′ Fuori Sanchez e dentro Eriksen per l’Inter. 72′ Gooooooooooooooooooool, De Vrijjjjjjjjjjjjjj, di testa impatta il derby spedendo la palla sul secondo palo, Inter-Milan 3-2. 70′ Lukaku a giro con una deviazione per poco non trova l’incrocio dei pali. 68′ Rebic mette a sedere due giocatori con una finta ma il suo tiro successivo viene deviato da De Vrij. 66′ Ibrahimovic su punizione dai 35 metri spaventa Padelli ma non trova la porta. 64′ Ibrahimovic per un soffio non arriva ad anticipare l’Intervento di Padelli. 62′ Giallo per Kessié, fallo a centrocampo su Barella. 60′ Candreva calcia da posizione impossibile, pallone oltre lo specchio della porta. 58′ Partita totalmente esplosa, pressing da entrambe le parti. 56′ Gialli per Barella e Skriniar, il primo per un ... oasport

