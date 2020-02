Inter Milan, parla Amadeus: «Io come Conte. Derby? Vinciamo 2-1» (Di domenica 9 febbraio 2020) Il direttore artistico di Sanremo, Amadeus, ha parlato del Derby in scena questa sera a San Siro. Ecco cosa ha detto Il noto tifoso nerazzurro Amadeus ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport del Derby che andrà in scena questa sera tra Inter e Milan. Ecco cosa ha detto il direttore artistico di Sanremo. Derby – «come me lo aspetto? Combattuto, imprevedibile, l’Inter è forte e ha un grande allenatore, ma il Milan è più strutturato con Ibrahimovic. Un campione è come un artista». Conte – «Se ci assomiglio? Sì. Cinque giorni a Sanremo sono come un campionato. Da ragazzo sognavo di fare l’allenatore, mi piace prendere in mano una situazione e assumermi i rischi. Per questo apprezzavo il carisma di Trapattoni». PRONOSTICO – «È difficile, mi sbilancio, Vinciamo 2-1, spero che segnino Eriksen e Lukaku. Mi auguro che De Vrij, con la sua esperienza, si appiccichi a ... calcionews24

