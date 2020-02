Eleonora Daniele a Sanremo. Ivan Cottini: “Sono pazzo di lei!” (Di domenica 9 febbraio 2020) Eleonora Daniele in platea al Teatro Ariston. Ivan Cottini ospite a Sanremo 2020: “Sono pazzo di lei” E’ stato Ivan Cottini, ballerino malato di SLA, uno degli ultimi ospiti di Amadeus nella serata finale del Festival di Sanremo 2020, che Eleonora Daniele (incinta di cinque mesi) ha seguito, come venerdì sera, dalle prime file della platea, con tanti altri volti noti come Mara Venier, Alba Parietti, Alberto Matano, Lorella Cuccarini, Giovanna Civitillo e il piccolo José, rispettivamente moglie e figlio di Amadeus e altri ancora. Sul palco dell’Ariston Ivan Cottini, nell’ultima parte della serata finale di Sanremo 2020, si è esibito in un commovente numero di danza, accompagnato dalla ballerina Bianca Maria Berardi, dopo il quale il pubblico si è alzato per applaudire. E prima di lasciare il palco di Sanremo, Ivan Cottini ha voluto salutare Eleonora ... lanostratv

IlfandellaTv1 : La vittoria di #ItaliaSì a Sanremo contro #Verissimo non era affatto scontata. Negli ultimi due anni, lo speciale s… - fentyalexx : eleonora daniele avrà sgravato in sala - sunrisesunrise : Eleonora Daniele ormai starà partorendo in platea #Sanremo2020 -