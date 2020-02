Dwayne Johnson: l'addio al padre in un commovente discorso (Di domenica 9 febbraio 2020) L'attore Dwayne Johnson dà l'ultimo saluto al padre scomparso con una toccante eulogia al suo funerale. Dopo un periodo di silenzio e lutto privato, Dwayne Johnson dice addio al padre, la leggenda del wrestling Rocky Johnson, scomparso improvvisamente lo scorso 15 gennaio, all'età di 75 anni. La morte del famosissimo personaggio della World Wrestling Federation ha scosso tutto l'ambiente e colpito profondamente la famiglia per il suo arrivo inaspettato. In occasione del funerale di Rocky, il figlio gli ha dedicato un commovente discorso come ultimo e sofferto saluto. La notizia della scomparsa di Rocky Johnson è arrivata come un fulmine a ciel sereno per tutti coloro che lo conoscevano e amavano. Da parte del figlio, attore ... movieplayer

Alessia2810Di : Ho talmente sonno che quello mi sembrava dwayne johnson #sanremo2020 - Dystar924 : 'Non me ne voglia Sabrina, ma il suo tipo ideale è molto più Forrest Gump di quanto io possa essere Dwayne 'the Roc… - 3cinematographe : Ecco le toccanti parole di #DwayneJohnson #RockyJohnson #TheRock -