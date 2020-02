Domenica In, Elettra Lamborghini non entra e se ne va perché c'è Selvaggia Lucarelli? (Di domenica 9 febbraio 2020) Dopo le 17, in diretta a Domenica In, Selvaggia Lucarelli prende la parola per raccontare un retroscena:"Volevo dire una cosa. Ho saputo che Elettra era qui fuori, truccata e vestita. E' andata via da Sanremo, da qua, perché ha visto che c'ero io e non voleva incontrare me. Io posso essere antipatica, quello che volete ma ci si confronta con i giornalisti e non si scappa dal contraddittorio. Non ho mai avuto il piacere di conoscere Elettra, forse ho fatto una battuta su Twitter dicendo che era vestita da damigella... non ricordo. Per fare le bizze bisogna avere un grande talento che nel suo caso non c'è. Non sa cantare, il suo pezzo era brutto, al posto suo proverei ad essere simpatica ed autoironica"Domenica In, Elettra Lamborghini non entra e se ne va perché c'è Selvaggia Lucarelli? pubblicato su TVBlog.it 09 febbraio 2020 17:22. blogo

