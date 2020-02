Derby Inter-Milan a San Siro, orari dei mezzi Atm: metro, bus e navette per i parcheggi (Di domenica 9 febbraio 2020) mezzi pubblici potenziati in vista del Derby tra Inter e Milan in scena a San Siro questa sera alle 20.45. Previsto un afflusso altissimo di pubblico e molti vip in tribunale per una gara da record di incassi. Atm ha previsto un servizio straordinario dei mezzi pubblici. Tutte le informazioni e gli orari di metropolitane, linee di superficie e navette per i parcheggi. fanpage

