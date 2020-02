Uomini e Donne, trono classico rinviato di nuovo (Di domenica 9 febbraio 2020) A Uomini e Donne è caos: il trono classico viene rinviato forse a lunedì. Il trono Over è più interessante per il pubblico che boccia o giovani tronisti di Maria De Filippi Ciò che sta accadendo a Uomini e Donne in questa nuova stagione è davvero surreale: un programma nato per un pubblico giovane attraverso il trono classico, sta vedendo la versione Over primeggiare in ascolti e programmazioneArticolo completo: Uomini e Donne, trono classico rinviato di nuovo dal blog SoloDonna solodonna

matteosalvinimi : Percepiva il reddito di cittadinanza e nel frattempo spacciava morte. Che schifo. Complimenti alle donne e agli uom… - Quirinale : #Mattarella: #Padova Capitale europea del Volontariato. Si tratta di un prestigioso riconoscimento alla città, alla… - lapinella : Ieri sera @AchilleIDOL si e’ trasformato in Ziggy Stardust ( uno degli alter ego di Bowie) e ha omaggiato tutte le… -