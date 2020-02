Un salvataggio pazzesco e un gol indimenticabile: questo è Napoli-Lecce (VIDEO) (Di sabato 8 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa SSC Napoli ha ricordato lo splendido salvataggio di Grava su Corvia e la rete di Edinson Cavani in un Napoli-Lecce di 9 anni fa. L’uruguaiano avanza palla al piede e dalla distanza lascia partire una conclusione che va ad insaccarsi nel sette. “Un salvataggio pazzesco ed un gol indimenticabile per entrare in clima Lecce-Napoli”. Un pazzo contropiede che fece scoppiare di gioia lo stadio San Paolo. All’inizio dell’azione Gianluca Grava fu protagonista di un salvataggio sulla linea che avrebbe cambiato completamente le sorti di quel match. Poi un pallone perso in attacco al 93′ consente la ripartenza del Napoli, con Cavani che parte dalla tre-quarti, semina avversari e dai 20 metri lascia partire un destro potente e preciso che non dà scampo a Rosati, confermandosi un vero Matador. Il suo gol ... anteprima24

