Sanremo, svelata la scaletta dell’ultima serata. Ecco chi sarà il primo artista ad esibirsi (Di sabato 8 febbraio 2020) Mancano ormai poche ore e sarà svelato il vincitore del 70° Festival di Sanremo. Dopo la clamorosa squalifica del duo Bugo e Morgan, con il primo che ha incredibilmente lasciato il palco dell’Ariston durante l’esibizione di ieri a causa dell’atteggiamento del collega che aveva cambiato il testo per attaccarlo, è tempo di rivedere all’opera per l’ultima volta i 23 Big rimasti in gara. Ed è notizia di poco fa l’uscita della scaletta ufficiale. Nell’ultima conferenza pre-Festival è stato annunciato l’ordine di uscita degli artisti, che dovranno dare il meglio di loro per tentare di aggiudicarsi il prestigioso risultato. Nella quarta serata, il vincitore è stato Diodato con ‘Fai rumore’. A premiarlo sono stati i giornalisti della sala stampa. Inoltre, prima dell’inizio della gara, questa sera Amadeus leggerà la classifica ... caffeinamagazine

