Sanremo 2020 Morgan inizia ad esibirsi ma Bugo va via, Amadeus e Fiorello gestiscono la situazione (Di sabato 8 febbraio 2020) Questa sera ennesimo colpo di scena sul palco dell’Ariston di Sanremo 2020. Antonella Clerici presenta la canzone “sincero” di Morgan. Sulla scalinata si presenta il cantante in prima battuta è solo, dopo qualche istante di esitazione viene seguito dalla sua spalla Bugo che si sta sistemando l’auricolare L’esibizione ha inizio e sembra tutto tranquillo, ma appena pochi secondi dall’inizio Bugo si alza e lascia il palco lasciando tutti senza parole. Poco prima delle due di notte il conduttore Amadeus si ritrova a gestire l’ennesimo colpo di scen, ma questa volta non è da solo. Il conduttore va dietro le quinte per capire cosa succede e Fiorello si precipita sul palco per intrattenere il pubblico che è visibilmente disorientato. In realtà durante l’esibizione si nota che Morgan cambia le parole del testo, che sta leggendo da un foglio ... bigodino

LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… - repubblica : Sanremo 2020, Benigni legge il cantico dei cantici, inno all'amore e al desiderio - umitalia : Brividi. Grande @mikasounds! ?? #mika #sanremo @polydoritalia -