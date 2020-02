Sanremo 2020 | Mara Venier aggiunge il suo animo pop ad un festivalpop!

Sanremo 2020, Mara Venier aggiunge il suo animo pop ad un festival...pop! (Di sabato 8 febbraio 2020) Allegra e in piena forma, come promesso Mara Venier irrompe all'Ariston con la sua travolgente anima pop. Amadeus l'ha fortemente voluta ad una sola condizione, la stessa usata per tutti gli artisti saliti sul palco di questa storica edizione del Festival: fare quello che si vuole.Gli scalini per la conduttrice erano un cruccio da risolvere in un modo o nell'altro, non ne aveva fatto mistero né a Domenica IN, né a Chiamate Mara 3131 su Rai Radio 2 e allora perché indossare i tacchi rischiando un capitombolo come il fake Ghali di ieri sera quando puoi scenderle tranquillamente a piedi nudi? Via le scarpe, Mara scende velocemente rompendo gli schemi.Sanremo 2020, Mara Venier aggiunge il suo animo pop ad un festival...pop! pubblicato su TVBlog.it 08 febbraio 2020 22:18. blogo

