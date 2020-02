Sanremo 2020, Georgina: “Dono cachet a ospedale di Torino”. Ma la struttura: “Non ne sappiamo nulla” (Di sabato 8 febbraio 2020) L'indiscrezione delle scorse ore, secondo cui Georgina Rodriguez avrebbe devoluto il cachet di Sanremo 2020 all'ospedale pediatrico di Torino Regina Margherita, non ha trovato conferme da parte di addetti della struttura infantile ma non è escluso che la donazione possa arrivare nei prossimi giorni. fanpage

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -