Quindicenne e sua madre ricoverati allo Spallanzani di Roma. Effettuati i test. (Di sabato 8 febbraio 2020) Nella giornata di ieri è stato lanciato l'allarme per un ragazzo di 15 anni e per sua madre, che da Rieti, sono stati trasferiti allo Spallanzani di Roma per presunto contagio del Coronavirus. secondo quando è stato reso noto, il Quindicenne era tornato da soli tre giorni in Italia, da Hong Kong, dove studiava. Dopo aver accusato i sintomi della febbre, sua madre ha deciso di portarlo dal medico di famiglia e quest'ultimo, visto dove era stato fino a 3 giorni prima, per precauzione, ha deciso di mettere al corrente della situazione l'ASL di Rieti. Sia il ragazzino che sua madre sono stati portati allo Spallanzani di Roma, l'ospedale che si sta adesso occupando del coronavirus, per essere controllati. La paura è stata molta, ma alla fine, dopo i dovuti esami, è risultato che il ...

