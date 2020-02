Pontecagnano, riapre il ponte sul torrente Asa (Di sabato 8 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti pontecagnano Faiano (Sa) – È stato fissato in un massimo di dieci giorni il termine ultimo per la riapertura del tratto viario situato in prossimità del ponte sul torrente Asa, in località Magazzeno. A stabilirlo il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, ed il Sindaco di pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara che, al culmine di una riunione tenutasi questo pomeriggio a Palazzo s. Agostino, hanno indicato come scadenza per la ripresa della circolazione sulla SP 175 il prossimo 17 febbraio. Il traffico veicolare era stato bloccato lo scorso dicembre considerate le condizioni di instabilità in cui versava il ponte. Dopo la chiusura, la sola soluzione possibile era stata individuata nella riapertura della strada in un unico senso di marcia, con l’esclusione dei mezzi pesanti. Al fine di verificare la fattibilità della proposta, la scorsa ... anteprima24

