Luca Toni: «Juve favorita, stasera, ma attenzione al contropiede letale del Verona» (Di sabato 8 febbraio 2020) La Gazzetta dello Sport intervista Luca Toni. Ex di Verona e Juventus, ha giocato la sua ultima partita con gli scaligeri proprio contro i bianconeri, nel maggio 2016, segnando anche un gol. «Era la mia ultima gara da professionista, mi mettevo alle spalle una vita. Non dimenticherò mai l’affetto del Bentegodi, anche perché ero arrivato tra lo scetticismo generale: dicevano che ero vecchio e invece… Verona è stata la città della mia seconda giovinezza, il luogo che mi ha fatto rinascere, dopo una serie di esperienze negative». Una delle esperienze negative precedenti era stata, appunto, la Juve. «In bianconero sono arrivato nel periodo sbagliato. Il primo scorcio di stagione, da gennaio a giugno 2011, con una squadra non certo al livello di quelle degli anni successivi, ero spesso infortunato, ho giocato poco e segnato solo un paio di gol. Ancora peggio è andata in seguito. Arrivò ... ilnapolista

