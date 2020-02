L’Atalanta vince in rimonta 2-1 in casa della Fiorentina ed è quarta da sola (Di sabato 8 febbraio 2020) L’Atalanta vince in rimonta 2-1 in casa della Fiorentina ed è quarta da sola . L’Atalanta adesso è al quarto posto con 42 punti, ha distanziato la Roma che ieri sera ha perso un’altra partita (1-3 in casa contro il Bologna). Crisi profonda per la squadra di Fonseca che ha totalizzato la miseria di quattro punti in sei gare. Oggi la Fiorentina è andata in vantaggio con tiro di Chiesa da fuori area. L’Atalanta avrebbe meritato almeno il pari nel primo tempo. Si è poi rifatta nella ripresa col pareggio di Zapata e la rete decisiva di Malinovskyi con un sinistro da fuori area ma imperdonabile è stato l’errore del portiere viola Dragowski che si è fatto passare il pallone sotto le mani. La squadra di Iachini ha provato a reagire ma non si è mai resa realmente pericolosa. La prossima settimana, è in programma Atalanta-Roma. Se dovesse vincere domani contro il ... ilnapolista

FIGC : A #Coverciano è il giorno di Gian Piero #Gasperini: il tecnico dell'#Atalanta vince la sua prima #PanchinadOro qual… - FrFiorentina : RT @acffiorentina: Al Franchi vince l'Atalanta 2-1: viola avanti con Chiesa nel primo tempo, nella ripresa Zapata e Malinowskyi ribaltano i… - antoraspa0121 : RT @Boboj29: L'Atalanta la ribalta e vince a Firenze per 2 a 1. Non e' servito a nulla il gol di Chiesa ,come non serve a nulla lui ,ora as… -