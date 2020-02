La scuola come perno di una cittadinanza nuova e responsabile: la mia risposta a Massimo Cacciari (Di sabato 8 febbraio 2020) “Vorranno Pd e governo dire qualcosa di finalmente sensato in materia di formazione, scuola, università, ricerca?”.Nel bel pezzo di Cacciari per L’Espresso che traccia alcune linee di indirizzo sul percorso da intraprendere dopo l’Emilia Romagna, spicca questa domanda alla quale vorrei provare a rispondere in due modi.Poiché mi occupo di scuola e ho una responsabilità importante, cerco di farlo parlando di alcune azioni che abbiamo intrapreso e facendo alcune considerazioni finali.Abbiamo messo a punto, solo qualche settimana fa, un piano vero e concreto per la riduzione dei divari territoriali in materia d’istruzione.Lo abbiamo fatto facendo tesoro dei risultati dei test di valutazione Invalsi. La scelta di considerare i test Invalsi obbligatori per l’ammissione alla maturità è stata oggetto di polemiche, ... huffingtonpost

meb : Alla prima assemblea di Italia Viva ho parlato di scuola come presidio di libertà e democrazia. Di come anche gli i… - borghi_claudio : @VaeVictis @bonnie379 @DSovranista @RovelliSandro @caraca62 Eh come no, li scegliamo a caso. O con i clic sul webbe… - truuudetective : @Nozucchero @PieroSansonetti La prima non esiste. Esiste solo la scuola come unico ascensore sociale che purtroppo… -