Il coronavirus si diffonde tramite pacchi in arrivo dalla Cina? (Di sabato 8 febbraio 2020) Il nuovo coronavirus può diffondersi tramite pacchi in arrivo dalla Cina? E’ una delle paure più sentite tra gli italiani alla notizia dell’epidemia emersa in Cina. Ma si tratta di una bufala. Ad assicurarlo il team di Dottoremaeveroche, sito anti-fake news della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo), che spiega: “Esistono agenti infettivi capaci di resistere a lungo fuori dall’organismo umano, per cui la manipolazione di materiali contaminati può trasmettere la malattia. Il morbillo, per esempio”. Ma se “fuori dall’organismo umano il virus del morbillo può resistere fino ad alcune ore, ma persino lui non potrebbe sopravvivere tanto a lungo quanto può durare un viaggio, anche con un volo diretto, dalla Cina all’Europa. Tanto meno lo può fare un virus meno contagioso come il nuovo ... meteoweb.eu

