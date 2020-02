Festival di Sanremo 2020, la scaletta della serata finale: tutti gli ospiti e i cantanti in gara (tranne Bugo e Morgan) (Di sabato 8 febbraio 2020) Il Festival di Sanremo 2020 volge al termine. Al fianco di Amadeus Diletta Leotta, Sabrina Salerno, Francesca Sofia Novello e Mara Venier. Il vincitore della categoria Nuove Proposte Leo Gassmann aprirà lo show con la canzone “Vai bene così”. Sul palco come super ospiti il cast del film “La mia banda suona il pop” di Fausto Brizzi con: Christian De Sica, Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Paolo Rossi e Donatella Finocchiaro. Ci sarà anche il gruppo internazionale Gente De Zona. Sul palco del Teatro Ariston saliranno in 23 dopo l’eliminazione di Bugo e Morgan che hanno litigato in diretta sul palco. Morgan ha attaccato cantando il compagno, che appena si è reso conto della situazione è fuggito dal palco. Ecco tutti i cantanti in gara per la finale (non è l’ordine di esibizione): Achille Lauro (“Me ne frego”), Alberto Urso (“Il sole ad est”), Anastasio (“Rosso di rabbia), ... ilfattoquotidiano

