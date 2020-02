CorSport: Napoli-Lecce, Ospina tra i pali. Maksimovic e Koulibaly al centro. Politano titolare (Di sabato 8 febbraio 2020) Dopo circa 2 mesi e 8 partite di assenza, tra coppa e campionato, domani dovrebbe essere finalmente il giorno del ritorno in campo di Koulibaly. Il Corriere dello Sport scrive che oggi sarà valutato definitivamente il suo rientro. “Ci credono sia lui sia Gattuso, anche se oggi, in occasione delle prove tattiche, andrà in scena il provino decisivo”. L’idea è di lanciare il senegalese dal primo minuto. Ma non al fianco di Manolas, bensì di Maksimovic, assente da dieci partite tra squalifica e infortunio (con le ultime due presenze trascorse in panchina). Di Lorenzo si piazzerà a destra, mentre a sinistra c’è un ballottaggio tra Hysaj e Mario Rui. In porta, tornerà Ospina, e non Meret. “In porta ci sarà Ospina, anche perché Meret dopo Genova ha accusato un po’ di fastidio al fianco contuso con l’Inter”. A centrocampo, con Demme e Zielinski, crescono le ... ilnapolista

