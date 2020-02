Coronavirus, il 17enne di Grado resta a Wuhan: ha la febbre (Di sabato 8 febbraio 2020) Lavinia Greci Per il ragazzo di Grado rifiutato l'imbargo sul volo con gli altri nove italiani di ritorno dalla Cina. Intanto, a scopo precauzionale, una donna in quarantena a Cecchignola è stata trasferita nel reparto di malattie infettive dello Spallanzani Dopo la diffusione di informazioni diverse sul probabile rientro del giovane italiano rimasto a Wuhan nei giorni scorsi, in queste ore, è arrivata la conferma che il 17enne non potrà tornare in Italia. Il ragazzo, infatti, già fermato lunedì scorso e rimasto in Cina, non farà rientro in Italia a causa di qualche linea di febbre e per il timore di un'ipotetica espansione del nuovo Coronavirus anche nel Paese. Ancora bloccato il 17enne Secondo quanto riportato da Repubblica, il 17enne di Grado, che nei giorni scorsi non ha potuto fare rientro con i 56 italiani ora in quarantena al villaggio militare della Cecchignola, ... ilgiornale

