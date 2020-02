Bugo abbandona Sanremo. L’ufficio stampa: “Devono squalificare solo Morgan” (Di sabato 8 febbraio 2020) Sanremo 2020, Bugo: l’ufficio stampa rompe il silenzio dopo l’abbandono del Festival Quello che ha fatto Morgan durante la quarta serata di Sanremo 2020 è incomprensibile e poco rispettoso nei confronti di Bugo e in quelli di Amadeus che li ha voluti in gara. Bugo ha abbandonato il palco del Festival di Sanremo dopo che Morgan ha modificato il testo del loro brano e gli ha cantato contro. Amadeus ha annunciato la squalifica di Bugo e Morgan da Sanremo, ma l’ufficio stampa Mescal in sala stampa ha tenuto a precisare che l’etichetta è quella di Bugo non di Morgan: “Noi seguiamo Bugo e Morgan è il featuring, lo special guest, noi l’abbiamo invitato a cantare nella canzone di Bugo che è inclusa nell’album di Bugo”. Poi ha svelato che Morgan aveva firmato una liberatoria in cui si impegnava a non offendere, in alcun modo, la Rai “e non ... lanostratv

