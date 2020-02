Bollate, concerto annullato. Niko Pandetta: “Ma guardate Achille Lauro a Sanremo” (Di sabato 8 febbraio 2020) Anche il consiglio comunale di Canegrate si esprime contro un concerto di Niko Pandetta. Il rapper neomelodico è finito nella bufera anche a Bollate, dove una 40ina di associazioni e partiti politici assieme all’Amministrazione comunale si sono messi di traverso. Avrebbe dovuto esibirsi in un locale Bollatese, ma dal Comune è arrivato il diniego. “Le sue canzoni inneggiano la mafia“, è stata la motivazione (clicca qui per l’articolo). Qualche ora dopo anche il consiglio comunale di Canegrate si è espresso: “Niko Pandetta non ha cantato e non canterà mai, almeno fino a quando non smetterà di rilasciare interviste in cui nega l’esistenza della mafia o rivendica i “valori” che parenti mafiosi gli avrebbero trasmesso”. su Il Notiziario. ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Bollate, concerto annullato. Niko Pandetta: 'Ma guardate Achille Lauro a Sanremo' - - varesenews : Niko Pandetta e il concerto annullato a Bollate: “Basta associarmi alla mafia” -