Beve dalla bottiglia della madre in casa, Sophia muore a 5 anni per overdose di anfetamine (Di sabato 8 febbraio 2020) Sophie si sarebbe imbattuta per caso nella droga diluita l'avrebbe assunta per sbaglio. A rendere la vicenda ancora più terribile il fato che gli adulti in casa non avrebbero fatto nulla per aiutarla. Nessuno ha chiamato i soccorsi, nemmeno la mamma che era più preoccupata di perdere la custodia della bambina. fanpage

noyasamu : bugo che beve gocce d'acqua dalla bottiglia ogni tot di tempo sono io quando devo tacere e non urlare di andare tut… - sorridicheese : Ma Javier ha bevuto dalla stessa bottiglia da cui ha bevuto Gaia e da cui beve Maria, che al mercato mio padre comprò? ???? #amici19 - 1971Matrix : @Lcungi ...Gente che parla come mangia! Rutta! Sputacchia! A le orecchie sporche! Mette le dita nel naso! Ravana ne… -