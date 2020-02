Auto si schianta contro un muretto: morti due ragazzi di 18 e 20 anni (Di sabato 8 febbraio 2020) Due giovani di 18 e 20 anni hanno perso la vita in un tragico incidente a Massa Carrara: la loro Auto è finita contro un muretto. Erano le 1 della notte tra il 7 e l’8 febbraio quando, all’altezza di Albiano Magra, frazione del comune di Aulla, è avvenuto il sinistro. Da quanto si apprende ci sarebbero anche tre feriti. Inutili si sono rivelati i tempestivi soccorsi dei medici del 118 giunti sul posto: per i due ragazzi, infatti, non c’è stato nulla da fare. Presenti sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine: sono in corso le indagini. Massa, Carrara, Auto contro un muretto Tragedia nella notte a Massa Carrara: due giovani di 18 e 20 anni hanno perso la vita dopo che la loro Auto si è scontrato contro un muretto. L’incidente, avvenuto intorno alle una del mattino, ha causato anche il ferimento di tre persone. Secondo le primissime ... notizie

