Al Bano ricorda Ylenia Carrisi: “Il dolore ti rafforza o ti ammazza, devi imparare a conviverci” (Di sabato 8 febbraio 2020) Al Bano e Romina Carrisi sono ospiti della puntata di ‘Verissimo’ in onda sabato 8 febbraio. Padre e figlia si sono raccontati nel salottino di Silvia Toffanin. Il cantante ha parlato dei suoi recenti problemi di salute. Inoltre, ha confidato che la ferita per la scomparsa della figlia Ylenia non si è mai rimarginata. fanpage

