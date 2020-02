Sull'Ilva trovato l'accordo per continuare a negoziare fino a fine mese (Di venerdì 7 febbraio 2020) E’ stata rinviata al 6 marzo l’udienza per il ricorso dei commissari ex-Ilva contro ArcelorMittal per scongiurare il disimpegno della multinazionale franco-indiana. L’udienza davanti al giudice Claudio Marangoni è durata pochi minuti, anche perchè le parti avevano presentato concordemente una richiesta di rinvio per continuare a negoziare fino al 28 febbraio. Questa mattina era presente in aula anche l’ad italiana del gruppo Lucia Morselli.ArcelorMittal e i commissari dell’ex Ilva hanno raggiunto un accordo per proseguire la negoziazione fino a fine febbraio, “fino al 28-29 febbraio”, e quindi oggi “chiederemo insieme” un rinvio della causa ai primi di marzo. Lo ha spiegato prima dell’udienza a Milano l’avvocato Ferdinando Emanuele, legale del gruppo franco indiano.Il legale, parlando coi cronisti, ha ... huffingtonpost

